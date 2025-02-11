شاهد.. لحظة بكاء إليسا أمام جمهورها في حفل دبي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:29 صباحاً - بدأت الفنانة إليسا، حفلها الغنائي على مسرح دبي أوبرا، في دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الإثنين 10 فبراير.

وظهرت إليسا، في الحفل بفستان أصفر طويل وأنيق، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور، منها: (أجمل إحساس، بتمون، من أول دقيقة) وغيرها من الأغاني.

وخلال تقديم أغنية يا مرايتي، تأثرت إليسا، أمام جمهورها وبكت قليلًا ولكن سرعان ما سيطرت على نفسها ومسحت دموعها أمام الجمهور، وانتشر هذا الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا.