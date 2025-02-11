هدى حسين ترد على شائعات سحب الجنسية الكويتية منها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:29 صباحاً - ردت الفنانة هدى حسين على الشائعات التي طالتها خلال الساعات الماضية بشأن سحب جنسيتها الكويتية، من خلال تقديم عمل غنائي يحمل عنوان "حب الوطن"، وذلك بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت 2025. الأغنية تعكس مشاعر الانتماء والوفاء للوطن، وتؤكد عمق ارتباط الفنانة بالكويت.

شاركت هدى حسين مقطعًا من الأغنية عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، حيث ظهرت وهي تغني مع مجموعة من الأطفال، موجهة رسالة تعبر عن قيمة الوطن: علمهم أن الوطن نعمة من الله، وهو الملجأ والأمان، وهو قوّتنا وهويتنا وجذورنا التي تربطنا بتاريخنا.

وأضافت في تعليقها: حب الوطن" عمل مقدم من بنك برقان بمناسبة أعياد الكويت الوطنية 2025، عسى الله يعز الكويت، ولا يعز عليها.

الأغنية من كلمات الشاعر علي الخوار، وألحان الفنان بشار الشطي، وتوزيع ربيع الصيداوي، فيما تحمل توقيع المخرج خالد الريس في تنفيذها. وقد حظيت الأغنية باهتمام واسع من متابعي هدى حسين، الذين عبروا عن إعجابهم الكبير بمحتوى الأغنية وحضور الفنانة المميز، حيث اعتبرها البعض رمزًا من رموز الوفاء والإخلاص.

وانتشر تغريدة عبر موقع "إكس" باسم الشيخ فهد اليوسف الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي جاء فيها: "الفنانة العراقية هدى حسين علي الراضي، تم سحب جنسيتها الكويتية وفقاً للقانون، بموجب المرسوم الرقم 20 لسنة 2025، الذي يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، الأحد 9 فبراير 2025"، مشدّداً على أن "المال مقابل الفن، والجنسية للكويتيين فقط، ولا مجاملات على حساب الهوية الوطنية".

وبعد اثارت الجدل حول الموضوع، أكدت مجموعة من رواد السوشيال ميديا أن هذا الحساب لا يعود إلى وزير الداخلية الكويتي، رغم أنه موثّق على منصة "إكس".

كما لم تُصدر أي جهة رسمية كويتية حتى الآن بياناً رسمياً يؤكد بشكل قاطع أن الفنانة هدى حسين مشمولة في قرار سحب الجنسية، ولكن كل ما في الأمر أن اسمها تمّ تداوله بطريقة غير رسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.