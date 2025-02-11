مكي وأحمد العوضي يتألقان في رمضان 2025.. الدراما الشعبية تكتسح الموسم الجديد!"



القاهرة - محمد ابراهيم - في رمضان 2025، يستعد نجما الدراما المصرية أحمد مكي وأحمد العوضي للهيمنة على الشاشات بمسلسلين شعبيين يتوقع أن يشغلا اهتمام الجمهور بشكل كبير. حيث يطل مكي على محبيه في مسلسل جديد بعنوان "الغاوي"، الذي يُعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الشهر الكريم. المسلسل، الذي يتألف من 15 حلقة، يتناول قضايا اجتماعية وشخصيات تتشابك حياتهم في إطار من الأحداث الشعبية المثيرة.

وقد كتبه طارق كاشف ومحمود زهران، بينما أخرج ماندو العدل، وتشارك في بطولته مجموعة من النجوم مثل عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، وأحمد كمال، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الجديدة التي تضفي على العمل نكهة مميزة.

"الغاوي" يعد العمل الأول لأحمد مكي في الدراما الشعبية، بعد سنوات من تميزه في الكوميديا والأعمال التي تناقش قضايا اجتماعية في قالب خفيف. لكن في هذا المسلسل، يبدو أن مكي قد قرر تغيير جلده الفني والاتجاه إلى نوع درامي مختلف، حيث يقدم شخصية غير تقليدية تنتمي إلى البيئة الشعبية، ليواجه تحديات جديدة في عالم الدراما.

في الجهة الأخرى، يواصل أحمد العوضي سلسلة نجاحاته الكبيرة في مسلسلات رمضان، حيث يعود هذا العام بمسلسل "فهد البطل"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الشعبية التي ما دام أثارت اهتمام المشاهدين.

في "فهد البطل"، يقدم العوضي شخصية ذات طابع صعيدي، وهي أول مرة يتعامل فيها مع هذا النوع من الشخصيات التي تجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية. المسلسل من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الكبار مثل أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوي، وآخرين.

"فهد البطل" هو مسلسل يميز العوضي بأداءه الذي يلامس روح الشارع المصري، حيث يجسد شخصية شاب يسعى لتجاوز تحدياته وسط الأجواء الشعبية التي تدور فيها الأحداث. وبفضل جماهيريته الواسعة، يعتبر العوضي من أبرز النجوم الذين يشدون الأنظار في رمضان، ما يجعل مسلسل "فهد البطل" واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة في هذا الموسم.

مع اقتراب شهر رمضان، يترقب الجمهور عرض هذين العملين اللذين يعدان من أضخم الأعمال الشعبية لعام 2025، واللذان يجمعان بين الأكشن والدراما في إطار مميز، ما يضمن لهما النجاح الباهر وجذب عدد كبير من المشاهدين الذين يبحثون عن أعمال تعكس الواقع الاجتماعي المصري بكل تفاصيله.