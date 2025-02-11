عمرو سعد يشعل الجدل بصورة جريئة من "سيد الناس".. والجمهور يرد: "تقليد محمد رمضان"؟

القاهرة - محمد ابراهيم -



فاجأ الفنان عمرو سعد جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسله الرمضاني المرتقب "سيد الناس"، حيث ظهر عاري الصدر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، معلقًا: "سيد الناس رمضان 2025".

الصورة أثارت تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت الترند سريعًا، إذ شبهه البعض بالفنان محمد رمضان في مشهده الشهير بمسلسل "نسر الصعيد" عام 2018، مما دفع الجمهور للتساؤل: "هل أصبح عمرو سعد ينافس رمضان بأسلوبه؟".

يواصل فريق العمل تصوير المشاهد داخل القصر، وهو الديكور الرئيسي للمسلسل، الذي يضم نخبة من النجوم، بينهم إلهام شاهين، خالد الصاوي، بشرى، وأحمد زاهر. ومن المقرر عرض المسلسل عبر شبكة قنوات MBC مصر ومنصة Watch It في رمضان 2025.