بيت ديفيدسون يعلن الحرب على وشومه: "كلها ستختفي قبل الأربعين"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون، نجم Saturday Night Live السابق، عن خطته الطموحة لإزالة جميع وشومه خلال السنوات العشر المقبلة، مؤكداً أن هذه العملية المعقدة ستستغرق وقتًا طويلًا بسبب طبيعتها المؤلمة والصعبة.

وفي مقابلة ببرنامج Late Night with Seth Meyers، أوضح ديفيدسون أنه بحلول سن الأربعين، لن يكون هناك أثر لأي من وشومه، خاصة تلك المنتشرة على صدره وظهره. وأشار إلى أن إزالة كل وشم تتطلب ما لا يقل عن سبع جلسات ليزر، مما يجعل المهمة شاقة ومؤلمة.

وأضاف مازحًا أنه يندم على جميع وشومه دون استثناء، موضحًا أن معظمها وُشم في فترات لم يكن فيها بأفضل حالاته العقلية، مشيرًا إلى وشوم "غبية جدًا" تحمل شخصيات كرتونية تدخن.

وكشف ديفيدسون أن بعض هذه الوشوم كانت محاولة لإخفاء ندوب إيذاء النفس، لكنه تعلم استراتيجيات جديدة للتعامل مع مشاعره، مثل الاستماع إلى الموسيقى والاستحمام بالماء البارد. وأكد أن الألم لم يعد وسيلته الوحيدة للتعامل مع ضغوط الحياة.