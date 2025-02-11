أنجلينا جولي تكسر عزلتها.. صداقة جديدة مع نجوم هوليوود وسط صراعها مع براد بيت



القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة غير متوقعة، بدأت النجمة العالمية أنجلينا جولي في إعادة تشكيل علاقاتها داخل هوليوود، حيث ظهرت خلال موسم الجوائز لهذا العام بمظهر أكثر دفئًا وانفتاحًا، متخلية عن صورتها الجليدية المعتادة.

ورُصدت الممثلة الحائزة على الأوسكار، والتي اشتهرت سابقًا بعزلتها عن نجوم السينما، وهي تتواصل بحرارة مع العديد من المشاهير، من بينهم ديمي مور، كيت وينسلت، وسلمى حايك، في عدد من الفعاليات البارزة.

يأتي هذا التغيير في وقت لا تزال فيه علاقتها بزوجها السابق، براد بيت، متوترة، في ظل استمرار الأخير في الظهور برفقة نجوم كبار مثل جورج كلوني وليوناردو دي كابريو.

وقال مصدر مطلع إن جولي تتبنى استراتيجية جديدة لبناء علاقات قوية داخل الوسط الفني، مشيرًا إلى أن سلمى حايك كانت من الداعمين الأساسيين لهذه الخطوة، بعدما تعاونت معها في فيلم The Eternals، ثم استعانت بها لبطولة فيلمها القادم Without Blood.

ورغم تجاهل الأوسكار لها هذا العام عن دورها في تجسيد مغنية الأوبرا ماريا كالاس، أكدت جولي حضورها بقوة في الساحة الفنية، متبعة أسلوبًا أكثر انفتاحًا يعكس مرحلة جديدة في حياتها المهنية والشخصية.