ريم البارودي : إيمان العاصي سبقتني وبحب اتفرج على منى زكي وزينة

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة ريم البارودي ان جيلنا كان مظلوم بعض الشئ ولم نجد منتج غامر بنا ووضعنا كنجم او نجمة لعمل فني ولكن دائما تكون بحوار نجم صف اول ، وعن الجيل الذي يسبقها اجابت هناك عددمن النجمات في الصفوف الاولي ومنهم مني زكي وهند صبري وزينة وبخاصة في الكوميدي ، منة شلبي ونيللي كريم.

وعن فيلم "ام كلثوم " من بطولة مني زكي اجابت لم نشاهد الفيلم وننتظر ومن الممكن ان يكون معمل بشكل فني عالي ومتميز ومبهر ، ومني زكية موهوبة وزكية فيما تقدمه ، وهن نفسي ارفض تجسيد السير الشخصية او تقديم شخصية تاريخيك اخاف من عدم التوفيق.

وعن جيلها ومن سبقتها بخطوات في النجاح اجابت من الممكن ان تكون ايمان العاصي وتستحق .

وعن طفولتها اجابت كنت بنت هادية ومش بتكلم كتير مع حد ، وكنت بغش في الامتحان وما اتمسكتش ، وفني أحلامي من المطربين وليد توفيق ومن لاعيبة الكورة ماردونا ، وكنت عايشة وهم في مرحلة المراهقة واني بحب ابن الجيران وهو ولا في دماغه.

ويذكر ان حلقة الفنانة ريم البارودي مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة قد تصدرت الترند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع X، بعد إذاعتها مساء الاثنين، حيث تحدثت ريم واطلقت العديد من التصريحات منها ريم البارودي تعترف لاول مره بزواجها الثاني و ترفض الإفصاح عن شخصيته ، كما رفضت أن تتحدث عن احمد سعد و تقول مبحبش الراجل اللي بيلبس حلق قائله غلطه و ندمانه عليها ، كما كشفت أسرار الشات المتبادل بينها و بين سميه الخشاب بعد صلحهما.

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