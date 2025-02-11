نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميريام فارس تتصدر تريند جوجل بعد نشر صورة نادرة لزوجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت النجمة اللبنانية ميريام فارس محركات البحث، بعدما نشرت صورة نادرة لزوجها داني متري عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة غير معتادة منها، إذ لطالما حرصت على إبقاء حياتها العائلية بعيدًا عن الأضواء.

وظهرت الصورة التي نشرتها ميريام، وهي ترصد لحظة عائلية دافئة، حيث ظهر متري وهو يحمل أحد نجليهما في مكان مخصص لألعاب الأطفال. إلا أن اللافت في اللقطة كان حرص داني على إخفاء وجهه، واضعًا يده على وجهه بشكل متعمد، ليؤكد بذلك تمسكه بالخصوصية والابتعاد عن الأضواء، كما سبق أن صرحت ميريام في أكثر من مناسبة.

وانتشرت الصورة بشكل واسع عبر المنصات، مما جعل اسم ميريام فارس يتصدر قائمة الأكثر بحثًا على جوجل، حيث تفاعل الجمهور مع المنشور، معبرين عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع ميريام بزوجها واحترامها لرغبته في عدم الظهور الإعلامي.

وكانت ميريام قد كشفت سابقًا أن زواجها من داني متري جاء بعد 15 عامًا من الصداقة، وأكدت أنه أب مثالي لابنيهما، لكنه لا يحب الشهرة، وقالت: "عندما تزوجنا، أخبرني بوضوح أنه سيتزوجني أنا، وليس الشهرة والجمهور والإعلام".

من جهة أخرى، أوضحت ميريام أيضًا سبب إخفائها وجه ابنها الأكبر جايدن، قائلة إنها تحرص على حمايته بعد أن كبر وأصبح مختلطًا بالمجتمع، بينما لا تزال تنشر صور ابنها الأصغر ديف لأن ملامحه تشبه ملامح الأطفال في مثل سنّه، مما يجعله أقل عرضة للتعقب.

وسرعان ما أثارت الصورة اهتمام المتابعين، حيث اعتبر البعض أن نشرها يعد خطوة جريئة من ميريام، خاصة أنها نادرًا ما تشارك تفاصيل من حياتها الخاصة. في المقابل، رأى آخرون أن هذه اللقطة تؤكد مدى الترابط الأسري الذي تعيشه النجمة مع زوجها وأولادها، وهو ما ينعكس أيضًا في طريقة حديثها عن عائلتها في مقابلاتها الإعلامية.

يذكر أن ميريام فارس تستعد حاليًا للعديد من المشاريع الفنية، إذ تواصل التحضير لأغنيتها الجديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته في أعمالها الأخيرة، والتي جعلتها واحدة من أكثر النجمات تأثيرًا في الساحة الغنائية العربية.