ريم البارودي: "الشللية" موجودة وفي نجمات بتمثل لإنها زوجة فنان أو بتعمل إعلانات كتير

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة ريم البارودي إنه ا تعتقد أن اسمها ومكانتها يتم تقديرها جدا في الوسط الفني، واعلنت لاول مرة ان مسلسل "الرحايا" كان في خلاف بيني وبين المخرج فظلمني، ولًال مرة اعلن هذا الكلام والهلال مع المخرج حسني صالح مع إنه حبيبي جدا واحترمه، وفي كل عمل بيرشحني للمشاركة به ولكنه ظلمني، وانا بطبيعتي متحركة والراحل الكبير نور الشريف كان يطلق عليا لقب بمسلسل الرحايا " لماضة " من كتر ما بتكلم واناقش ".. ويقصد لمضة، ولكن في مسلسل "الباطنية " وكانوا بيتم تصويرها في نفس العام لن يتم ظلمي بالبطانية وكان يطلق عليل وقتها الوجه الصاعد، ومن بعد ذلك اصبحت لا أثق كثيرا في احد واكتب كل شئ في العقد.

واضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليث ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة، ان وضع اسم الفنان علي التتر مهم جدا لدي كل ممثل وموجود حتي الان الاهتمام بهذا الامر ، وانا غبت عن الشاشة عامين وهناك فنانات ظهرت وبكثرة وذلك اما لموهبتهم أو السند اللي معاهم ومعروفين بالاسم.

وتابعت الشلالية موجودة طول عمرها بالوسط الفني، وانا اشتغلت مع المخرج محمد النقلي في اكثر من عمل وهو يحب مجموعة معينة وبيكونوا معه في المسلسلات، وهناك الان من تمثل لان زوجها فلان وأخري تعمل إعلانات لشركات وتدعمها وتجد إنه ا مطلوبة، والاختيار ليس بالأمكانات أو بالموهبة وهناك اسباب اخري، ولهل هذه المشكلة ان يكون هناك عدل والفرص متاحة للجميع.

وعلي جانب آخر تحدث ريم البارودي عن حكايه خطفها، وهاجمت الوسط الفني بعد وفاه والدها لم يقف جنبي احد سوي زينه.

كما تحدثت عن آخر أعمالها. مسلسل "حد فاصل " والذي عرض على احدى المنصات الرقمية وحقق نجاح كبير... وان اسمها لا بد ان يكون فى مكان بارز فى التترات وخصوصا بعد مسلسلى الرحايا والباطنية... وعن آخر أعمالها والتي يتم تصويرها مسلسل ( جوما ) مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين..

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