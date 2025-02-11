نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي لـ ريم البارودي: أحمد سعد عزاكي في وفاة والدك ؟!.. ورد غير متوقع من الفنانة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة ريم البارودي ردا علي سؤال الإعلامي د. عمرو الليثي .. أحمد سعد عزاكي في وفاة والدك ؟!. اجابت مش عايزة اتكلم في سيرته، وعن الزيجة الثانية افضل من زيجاتها الاولي قالت علي حسب وكل انسان علي حسب ظروفه ولكن بالتأكيد الثانية وما فيش مقارنة، وتعلمت من تجربتي والزواج الأول، وفي كل ارتباط وزواج بتفتكر انك بتحب في الزيجة الاولي والثانية وممكن الثالثه " وسط ابتسامتها" وتعقيب عمر الليثي هو لسه في ثالثة.. واجابت أنا لسه صغيرة يا دكتور.

واضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليث ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة، انني تعلمت من التجربة الاولي " الزواج" حتي تكون الزيجة الثانية افضل ومع الوقت بيكون هناك نضج وفهم اكثر ولم ترد علي سؤال حاليا هل تعيش قصة حب بل عقبت أن ارتباطه الأول من فنان معروف.

في اشارة إلى "احمد سعد "وهو فكانت خلافتنا موضع اهتمام من وسائل الاعلام والمواقع والصحف، وبالتأكيد تعلمت من التجربة وحرصت علي عدم الحديث عن اي خلافات أو عن حياتي الخاصة.

https://www.facebook.com/share/v/1BAFmo6TZ5/?mibextid=wwXIfr