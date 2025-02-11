"بداية الحلقة صعبة".. بكاء ريم البارودي بعد عرض صورة والدها

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة ريم البارودي إنه ا حزينة جدا وكانت صدمة قوية لها وفاة والدها، وإنه ا تفتقد والدها وكانت صدمة كبيرة وعندما اذهب إلى المقابر اجد راحة لوجودي بجواره وأسرته، ولم يتعب والدي كثيرا وفي خلال ٩ ايام توفاه الله، وبيخاف عليا وكان ماسك ايدي قبل دخوله في غيبوبة " وانهارت بالبكاء " وهو حبيبي وانا بشبه كثيرا، وفقدت الاحساس بالأمان بعد وفاته، واكتر مكان برتاح فيه عندما اذهب إلى المقابر وتدعيله وهو مدفون بحوار اهله وأحبابه، واقعد اتكلم معه واحكي وعندما اخرج من المقابر بكون سعيدة ولدي طاقة إيجابية بعد زيارته.

واضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليث ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة إنه كان يوصيني بالصبر وعدم العصبية وعدم الثقة بأحد والهدوء، وانا اخده منه لون العينين، وكنت أنا توقفت عن الشغل واعدت ترتيب أولوياتي، وكنت تمردي وأردت أنا يكون وضعي ومكانتي في الفن افضل وأكبر وهو كان يتحدث معي في هذا الأمر وافتقده بشدة وامي ربنا يخليها ليا.



