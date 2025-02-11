نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم البارودي: "مش بحب الراجل يلبس حلق.. والموضوع ده غلطة وندمانة عليها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة ريم البارودي، ان ظاهرة لبس الفنان حلق للرجال غير صحيحة وغير صحية وهناك اجيال تشاهد الفنان وانا لا احب ذلك، ونقلد الغرب في الغلط، ولازم نحتفظ بهويتنا ونري ما يليق علينا.

واضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليث ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة، أنا عن نفسي وما بحبش اكون لابسة حلق وبجواري راجل لابس حلق، ولو تقدم لي شخص لابس حلق ردت ساخرة مستحيل اقبله وعقبت غلطة وندمان عليها.



ويذكر ان حلقة الفنانة ريم البارودي مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة قد تصدرت الترند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع X، بعد إذاعتها مساء الاثنين، حيث تحدثت ريم واطلقت العديد من التصريحات منها ريم البارودي تعترف لاول مره بزواجها الثاني وترفض الإفصاح عن شخصيته، كما رفضت أن تتحدث عن احمد سعد وتقول مبحبش الراجل اللي بيلبس حلق قائله غلطه وندمانه عليها، كما كشفت أسرار الشات المتبادل بينها وبين سميه الخشاب بعد صلحهما.

كما تحدثت عن حكايه خطفها، وهاجمت الوسط الفني بعد وفاه والدها لم يقف جنبي احد سوي زينه.

كما تحدثت عن آخر أعمالها. مسلسل "حد فاصل " والذي عرض على احدى المنصات الرقمية وحقق نجاح كبير... وان اسمها لا بد ان يكون فى مكان بارز فى التترات وخصوصا بعد مسلسلى الرحايا والباطنية... وعن آخر أعمالها والتي يتم تصويرها مسلسل ( جوما ) مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين.

واجابت علي السؤال مين اللى مخاصم التانى: انتى والا السينما ؟، ورأيها في لايفات المشاهير على التيك توك لجذب الأموال ؟ وأهم نجمات السينما والدراما في الوقت الحالي.



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