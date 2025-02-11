نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم البارودي تهاجم الوسط الفني بعد وفاة والدها.. وتؤكد: لم يقف بجانبي سوة "زينة " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة ريم البارودي انني شخصية جريئة وطالما علي حق بتكلم، وانا لست مختفية في الفترة السابقة ولكن وفاة والدي جعلتني في حالة حزن وصدمة، كما اني قبل وفاة ولدي، كنت عملت مسلسل "نقل عام "مع الفنان محمود حميدة، كما قدمت مسلسل بطولة خمس حلقات.

واضافت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي د. عمرو الليث ببرنامج واحد من الناس علي قناة الحياة، وتمردت شريك وقلت عايزك مكانك افضل في الفن، وبيتعرض عليا أعمال كثيرة بس بعتذر، ثم جاء مرض والدي الوفاة.

وتابعت لم يقف أحد بجانبي في وفاة والدي سواء أصدقائي من خارج الوسط الفني، ومن داخل الوسط الفنانة "زينة " وعلاقتي بيها قوية وأسرية ولا اعتبرها علاقة في مجال الفن فقط.

وعن سبب غياب زملاءه وزميلاتها في الوسط الفني عن تقديم واجب العزاء في وفاة والدها.. اوضحت ان كل واحد عنده مشغولاياته واسبابه، وهناك من تواصل معي تليفونيا وناس اخري جاءوا العزاء لم اكن أتوقع حضورهم.

وعقبت عن الوسط الفني قائلة " اللمة الكدابة " وهناك احداث تحصل لم يكن الواحد عامل حسابها، وعند وفاة والدي أنا شفت الناس علي حقيقتها، وكان نحوا لمة كتير كدابة، ومعظم اصدقائي الحقيقه من خارج الوسط، مع العلم ان بنت " الوسط الفني " ومتربية، وما عنديش صداقات كتير في الوسط باستثناء "زينة "، وكنت محتاجة اشعر باهتمام ورعاية وحب اكتر بعد وفاة والدي ولم اشعربذلك ولم أراه، وانا لست كروعة في الوسط الفني ولكني صدقاتي قليلة.

https://www.facebook.com/share/v/163SUUbK22/?mibextid=wwXIfr

