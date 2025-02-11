نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلقة الفنانة ريم البارودي مع عمرو الليثى فى واحد من الناس تتصدر ترند موقع X في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حلقة الفنانة ريم البارودي مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة الترند رقم 1 على مستوى مصر فى موقع X، بعد إذاعتها مساء الاثنين.

حيث تحدثت ريم واطلقت العديد من التصريحات منها ريم البارودي تعترف لاول مره بزواجها الثاني و ترفض الإفصاح عن شخصيته ، كما رفضت أن تتحدث عن احمد سعد و تقول مبحبش الراجل اللي بيلبس حلق قائله غلطه و ندمانه عليها ، كما كشفت أسرار الشات المتبادل بينها و بين سميه الخشاب بعد صلحهما.

كما تحدثت عن حكايه خطفها ، وهاجمت الوسط الفني بعد وفاه والدها لم يقف جنبي احد سوي زينه.

كما تحدثت عن آخر أعمالها. مسلسل "حد فاصل " والذي عرض على احدى المنصات الرقمية وحقق نجاح كبير ... وان اسمها لابد ان يكون فى مكان بارز فى التترات وخصوصا بعد مسلسلى الرحايا والباطنية ... وعن آخر أعمالها والتي يتم تصويرها مسلسل ( جوما ) مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين .

واجابت علي السؤال مين اللى مخاصم التانى : انتى والا السينما ؟ ، ورأيها في لايفات المشاهير على التيك توك لجذب الأموال ؟ وأهم نجمات السينما والدراما في الوقت الحالي.