نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صابرين تتصدر تريند جوجل بعد تصريحاتها الجريئة عن "مصالحة النفس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة المصرية صابرين محركات البحث على "جوجل" بعد ظهورها في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، حيث كشفت عن تفاصيل رحلتها مع "مصالحة النفس"، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال اللقاء، تحدثت صابرين بصراحة عن التغيرات التي طرأت على شخصيتها، مؤكدة أنها تعلمت أن تقول "لا" في اختياراتها الفنية والشخصية، وهو ما جعلها أكثر قوة وسعادة. كما أوضحت أنها مرت بمرحلة من التأمل والبحث عن الذات، ما دفعها لاتخاذ قرارات حاسمة، سواء على المستوى الفني أو في حياتها الشخصية.

وأشارت صابرين إلى أنها كانت تشعر بأنها مسؤولة عن الجميع منذ طفولتها، لكنها أدركت في السنوات الأخيرة أن لها الحق في أن تعيش حياتها بحرية ودون ضغوط، مما دفعها لرفض العديد من الأدوار التي لم تناسبها، وحتى اتخاذ قرارات مصيرية على الصعيد العائلي.

حديث صابرين عن رحلتها مع الذات لاقى إشادة كبيرة من الجمهور، حيث اعتبرها الكثيرون نموذجًا للمرأة القوية التي تسعى لتحقيق التوازن بين النجاح المهني والاستقرار النفسي. كما أعرب محبوها عن دعمهم الكامل لها، مشيدين بشفافيتها وجرأتها في الحديث عن تجاربها الشخصية.

يُذكر أن صابرين تستعد حاليًا لعدة أعمال درامية جديدة، وسط توقعات بأن يكون لها حضور قوي خلال الموسم الرمضاني المقبل، خاصة بعد نجاحاتها الأخيرة التي أثبتت من خلالها قدرتها على تقديم أدوار متنوعة ومؤثرة.