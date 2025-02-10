خريطة الدراما الرمضانية 2025.. مسلسلات رمضان 2025 وقنوات العرض والأبطال والمواعيد

القاهرة - محمد ابراهيم - أيام قليلة تفصلنا عن مسلسلات رمضان 2025، حيث يعتبر هذا الموسم واحدًا من أقوى المواسم الدرامية خلال الأعوام الأخيرة، بسبب مشاركة عدد كبير من النجوم ومنافستهم بأعمالهم المتنوعة بين التشويق والإثارة والأكشن والكوميديا، بالإضافة إلى الأعمال الدرامية الصعيدية، في هذا الموسم، يتواجه كبار النجوم في السباق الرمضاني، ويسعى كل منهم لتحقيق أعلى نسب مشاهدة.

تستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية في هذا التقرير مسلسلات رمضان 2025 والقنوات الناقلة لها:

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل الكابتن

تأليف: عمرو الدالي إخراج: معتز التوني

بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، أحمد عبدالوهاب

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصة «watch it»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل العتاولة 2

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل العتاولة 2

تأليف: مصطفى جمال هشام إخراج: أحمد خالد موسى

بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة

قنوات العرض: mbc مصر، منصة «شاهد»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل شباب امرأة

تأليف: محمد سليمان عبدالمالك إخراج: أحمد حسن

بطولة: غادة عبدالرازق، يوسف عمر

قنوات العرض: النهار، قناة هي

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل نون النسوة

تأليف: محمد الحناوي إخراج: إبراهيم فخر

بطولة: مي كساب

قنوات العرض: لم يتم الإعلان عنها

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل في لحظة

تأليف: هشام هلال إخراج: أحمد خالد

بطولة: أحمد فهمي، ميرنا نور الدين

قنوات العرض: لم يتم الإعلان عنها

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل فهد البطل

تأليف: محمود حمدان

إخراج: محمد عبدالسلام

بطولة: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصة «watch it»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل حكيم باشا

تأليف: محمد الشواف

إخراج: أحمد خالد أمين

بطولة: مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصة «watch it»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل الغاوي

تأليف: طارق كاشف، محمود زهران

إخراج: ماندو العدل

بطولة: أحمد مكي، عائشة بن أحمد

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصتا «watch it» و«يانجو بلاي»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل سيد الناس

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل سيد الناس

تأليف: خالد صلاح، محمد سامي

إخراج: محمد سامي

بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى

قنوات العرض: mbc مصر، mbc دراما، منصة «شاهد»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل إش إش

تأليف وإخراج: محمد سامي

بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي

قنوات العرض: mbc مصر، mbc دراما، منصة «شاهد»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل المداح - أسطورة العهد

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل المداح - أسطورة العهد

تأليف: أمين جمال، وليد أبوالمجد، شريف يسري

إخراج: أحمد سمير فرج

بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي

قنوات العرض: mbc مصر، منصة «شاهد»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل وتقابل حبيب

تأليف: عمرو محمود ياسين

إخراج: محمد الخبيري

بطولة: ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم

قنوات العرض: «ON»، منصتا «watch it» و«شاهد»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل النص

تأليف: ورشة «ماجنم»

إخراج: حسام علي

بطولة: أحمد أمين، أسماء أبواليزيد، صدقي صخر

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصتا «watch it» و«يانجو بلاي»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل ولاد الشمس

تأليف: محمود عزت

إخراج: عصام عبدالحميد

بطولة: أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصتا «watch it» و«يانجو بلاي»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل شهادة معاملة أطفال

تأليف: محمد سليمان عبدالمالك

إخراج: سامح عبدالعزيز

بطولة: محمد هنيدي، نهى عابدين، محمود حافظ

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصة «watch it»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل حسبة عمري

تأليف: محمود عزت

إخراج: مي ممدوح

بطولة: روجينا، عمرو عبدالجليل، علي الطيب

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصة «watch it»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل الأميرة - ضل حيطة

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل الأميرة - ضل حيطة

تأليف: محمد سيد بشير

إخراج: إبراهيم فخر

بطولة: ياسمين صبري، نيقولا معوض، هالة فاخر

قنوات العرض: النهار، أبوظبي

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل البحر الأبيض

تأليف: أحمد عبدالقادر

إخراج: كريم الشناوي

بطولة: محمد فراج، أسماء جلال، أحمد مجدي

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصة «watch it»

مسلسلات رمضان 2025.. مسلسل اللي فات مات

تأليف: أحمد عبدالرحيم

إخراج: شريف عرفة

بطولة: أحمد السعدني، هنا الزاهد، فتحي عبدالوهاب

قنوات العرض: شاشات المتحدة، منصة «watch it»