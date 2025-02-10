حمادة هلال عن "المداح 5": نجاح متواصل وتناول جريء للمعتقدات المسكوت عنها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم حمادة هلال فى تصريحات صحفية، إلي أن إستمرار نجاح مُسلسل "المداح" لأربعة مواسم مُتتالية شيء في مُنتهي الصعوبة، ومع كل موسم يزداد النجاح ويرتفع سقف التوقعات، ونجد أن كرم الله كان كبيرًا فيزداد إرتباط الجمهور بالعمل، وقال أن الموسم الخامس والذي يحمل إسم "المداح أسطورة العهد"، به الكثير من الجهد والتعب، وسيلامس قلب وعقل المُشاهد من خلال التصوير في عشرات الأماكن المفتوحة وفي أجواء غير تقليدية، بالإضافة للتناول الدرامي المُختلف حيث يواصل "صابر" رحلته في العوالم الخفية ويُناقش بجرأة الكثير من المُعتقدات والأفكار المسكوت عنها، ووجه حمادة هلال التحية لفريق الكتابة والمخرج أحمد سمير فرج على البحث والتدقيق والتحضير لشهور طويلة قبل بدء التصوير.

المداح أسطورة العهد

وأوضح حمادة هلال أن هناك الكثير من الأحداث مستوحاه بالفعل من وقائع حقيقية بل وأحيانا نقوم بتخفيف الحدث عند نقله دراميًا.

وأشار حمادة إلي أن هناك الكثير من النجوم إنضموا لهذا الموسم وهو ما أضاف مزيد من التنوع والثراء في الشخصيات والمحاور ومنهم النجمة غادة عادل التي شاركتني بطولة أول عمل سينمائي وأنا سعيد بالعمل معها مُجددًا، وأكد هلال أن تيمه المُسلسل تتحمل المزيد من الأحداث والحلقات والأمر يتوقف على مصداقية ما يتم تقديمه.

وأكد أن هناك الكثير من الرسائل الإيجابية داخل المُسلسل يتم تمريرها بصورة غير مُباشرة بهدف توعية المُشاهد المصري والعربي.