"بسم الله توكلنا على الله".. محمد رجب يروج لمسلسله "الحلانجي"

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أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمد رجب البوستر الرسمي لـ مسلسل “الحلانجي”، استعدادًا لعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2025.

ونشر محمد رجب البوستر عبر «إنستجرام» وكتب: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل الحلانجي رمضان 2025، انتاج الاستاذ ممدوح شاهين، تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام، طه الحلانجي".

وتتعاون الفنانة أيتن عامر من خلال “الحلانجي” مع الفنان محمد رجب للمرة الرابعة، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا، خاصة أن هذا الثنائي لديه جماهيرية كبيرة من الأعمال السابقة لديهما.

ويجسد الفنان طارق صبري خلال أحداث العمل شخصية ضابط، يحاول القبض على محمد رجب، وتتوالي الأحداث والصراعات بينهما.

تفاصيل مسلسل “الحلانجي”

مسلسل "الحلانجي" بطولة كل من محمد رجب، محمود قابيل، دانا الحلبي، محمد لطفي، عبير صبري، آيتن عامر، المؤلف محمود حمدان، المخرج معتز حسام، وغيرهم من الفنانين.

وتدور أحداث مسلسل “الحلانجي” في إطار اجتماعي تشويقي كوميدي، ويقدم خلاله شخصية طه الحلانجي وهو يتمتع بهذه الصفة بكل أموره في الحياة، ولا يتناول جانب الشر أو تدبير المكائد والأذى لمن حوله خلال الأحداث، مثلما اعتاد تقديمه.