نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريم البارودي تكشف عن رأيها في الوسط الفني وهل تصالحت مع سمية الخشاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الاثنين من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة، يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة ريم البارودي والتي تفتح قلبها وتكشف كواليس وأسرار تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية، ومشاريعها الفنية في المستقبل.

وتتحدث ريم البارودي ولأول مرة عن الزواج الأول أحلي ام الزواج الثاني، وتكشف حقيقة زواجها الثاني، وعن تعرضها للصدمة لوفاة والدها و تصرح ان الوسط لم يقف جانبها في وفاه والدها سوي زينه، وهل قام أحمد سعد بتقديم واجب العزاء في وفاة والدها ؟.

وتطلق ريم البارودي خلال الحلقة اقوي تصريحاتها: أنا عن نفسي ما أحبش اشوف راجل قاعد جنبي لابس حلق وانا لابسة حلق.

وترد علي السؤال الصعب هل تصالحت مع سمية الخشاب، وتكشف رأيها في الوسط الفني وهل هي محبوبة أم مكروهة، وترد علي اشاعة إنه ا تعرضت للخطف، كما تتحدث عن المكان الوحيد التي ترتاح فيه " المقابر ".

وعن أعمالها الفنية تتحدث عن آخر أعمالها. مسلسل "حد فاصل " والذي عرض على احدى المنصات الرقمية وحقق نجاح كبير... وان اسمها لا بد ان يكون فى مكان بارز فى التترات وخصوصا بعد مسلسلى الرحايا والباطنية... وعن آخر أعمالها والتي يتم تصويرها مسلسل ( جوما ) مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين.

وتجيب علي السؤال مين اللى مخاصم التانى: انتى والا السينما ؟، ورأيها في لايفات المشاهير على التيك توك لجذب الأموال ؟ وأهم نجمات السينما والدراما في الوقت الحالي.





يذاع واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الاثنين علي شاشة الحياة.