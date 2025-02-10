عبد العزيز مخيون يغلق قضية نجله بدفع دية الشاب المتوفي دفع الفنان عبد العزيز مخيون دية شاب دهسه نجله فى حادث بالبحيرة.وعقدت جلسة صلح بين عائلتي مخيون ويعقوب وقدمت دي إقرأ المزيد

دفع الفنان عبد العزيز مخيون دية شاب دهسه نجله فى حادث بالبحيرة.

وعقدت جلسة صلح بين عائلتي مخيون ويعقوب وقدمت دية القتل الخطأ، بعد تسبب نجل الفنان عبد العزيز مخيون في قتل شاب وإصابة آخرين فى حادث سير بمركز أبو حمص.

وحرص الفنان عبد العزيز مخيون على ارتداء الزي الريفي خلال جلسة الصلح وقام بدفع دية القتل الخطأ، بحسب موقع اليوم السابع.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية فى البحيرة، قرر يوم الإثنين الماضي تجديد حبس صلاح الدين مخيون نجل الفنان عبد العزيز مخيون، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية وذلك على خلفية قيامه بالتسبب فى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين.

وكان الفنان عبد العزيز مخيون تحدث عن أزمة ابنه المتهم بدهس 3 أشخاص. وقال عبد العزيز مخيون في لقاء مع "عرب وود": "أنا ابني كويس الحمد لله والموضوع بين يدي القضاء ودي حادثة قدرية عارضة بتحصل للناس كلها كل يوم في الزحام اللي إحنا فيه دا بقى شيء متكرر يعني".

يذكر أن عبد العزيز مخيون يشارك في رمضان 2025 بالجزء الثاني من مسلسل "جودر" ومسلسل "قلع الحجر".

مسلسل "جودر" مستوحى من حكايات ألف ليلة وليلة، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد فتحى، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، عايدة رياض، جيهان الشماشرجي، محمود البزاوى، مجدي فكري، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميديا هب سعدى – جوهر، وأروما للمنتج تامر مرتضى.

والجزء الثاني من مسلسل "قلع الحجر" مع محمد رياض، ومنى عبد الغني، ومدحت تيخا، وسوسن بدر، وسميرة عبد العزيز، ولقاء سويدان، ومروة عبد المنعم، تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.