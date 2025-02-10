بعد تصريحاتها عن طليقها تامر حسني.. دعاء صلاح تدعم بسمة بوسيل

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أحمد جودة - القاهرة - لم تهاجم تامر حسني .. دعاء صلاح تدعم بسمة بوسيل

دافعت المذيعة دعاء صلاح بشدة عن الفنانة بسمة بوسيل بعد الهجوم الذي تعرضت له إثر ظهورها الإعلامي التي كشفت خلاله حجم معاناتها من زواجها بالمطرب تامر حسني.



وقالت دعاء صلاح أشكر بسمة بوسيل لأنها تحدثت بصرحة عن تجربتها مع تامر حسنى، وأنا شخصيا أدعمها، وأرى أنها تدافع عن قصة ممكن كتير من البنات تعيشها وللأسف ماتقدرش تخرج منها، ولا أعلم لماذا كمية الهجوم والتنمر عليها من مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات السوشيال ميديا.

وأضافت أنها لم تهاجم الفنان تامر حسني ولم تتحدث عن أى شيء يسيء له، وتحدثت عن تجربتها الشخصية.





وتحدّثت الفنانة بسمة بوسيل عن موقفها من العودة لطليقها الفنان تامر حسني، مؤكدة أن الطلاق في الزمن الحالي يجعل العودة مستحيلة.



وخلال لقائها في برنامج “عندي سؤال” مع الإعلامي محمد قيس، أوضحت بسمة رأيها في مسألة الطلاق قائلة: “الطلاق بُعد كبير، إنك تذوق طعم أنك تعيش لوحدك. أنا أنصح أصدقائي اللي عايزين يطلقوا بسبب المشاكل، انفصلوا، وإذا وجدتم الراحة في الانفصال، تطلقوا.”



وأضافت: “في الزمن اللي إحنا فيه، الطلاق مفيهوش رجوع، والكلام ده انساه، دلوقتي اللي بيطلق مش بيرجع، بيبقى في بعد كبير وبيصبحوا غرباء عن بعض.”



أما عن إمكانية عودتها إلى تامر حسني، فقالت بسمة بوسيل بوضوح: “الرجوع له بوادر، وأنا ما شفتهاش، لما يكون في رجوع، بيكون في مشاعر بين الاتنين وما بيكونوش بعيد عن بعض، لكن لما اتنين بيتطلقوا وهما عايزين يرجعوا، بيكون عندهم طريقة للطلاق تبقي فيها خيوط للرجعة.”



وتابعت: “أنا وتامر مش بنفكر نرجع لبعض، والكلام اللي بيتقال على الإنترنت مش عارفة مين اللي بيطلعه، لكن، زي ما قال تامر، في ناس بتحاول تصلح بينا، بيتكلموا بشكل طبيعي ومش فاهمين طبيعة العلاقة بيننا.