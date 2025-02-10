انت الأن تتابع خبر نادين نجيم تحتفل بعيد ميلادها بإطلالتين جريئتين بالأسود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بلقطات من احتفالها بعيد ميلادها الأخير، والذي جمعها بصديقتها مايا فخري، حيث تألقتا بإطلالتين جريئتين باللون الأسود.

ونشرت نجيم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات الاحتفال، مرفقًا بتعليق: "ناعمة لكن جريئة، وقوية لكن أنثوية". كما تضمن الفيديو عبارة بالإنجليزية جاء فيها:

"ابحث عن شخص يشاركك رؤيتك، يطابق طاقتك، ويضاعف قوتك. معًا، ستحققان ما يحلم به الآخرون فقط!"

وتألقت نادين بفستان قصير دون أكتاف، تميز بشق مرتفع في تنورته الفضفاضة، وأكملته بقفازات طويلة، فيما اختارت مايا فخري فستانًا قصيرًا بحمالات، بتصميم مكشوف الصدر مع عقد متشابكة وفتحات أنيقة.

وشهد الحفل أجواء مميزة بين نادين وصديقاتها، حيث تم تقديم قالب حلوى غير تقليدي، كُتب عليه عبارة مستوحاة من مسلسلها الشهير "صالون زهرة": "ممنوع دخول الرجال".

وفي إطلالة أخرى خلال الاحتفال، اختارت نجيم فستانًا منقوشًا بفتحة عند الصدر وأكمام طويلة، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، لتكمل أناقتها في هذه المناسبة الخاصة .