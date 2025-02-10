محمود سعد يدافع عن أحمد حلمي: "استحالة تكون نيته الإساءة للمصريين"

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت تصريحات الفنان أحمد حلمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، مما أثار حالة من الجدل بين الجمهور.

وفي هذا السياق، علق الإعلامي محمود سعد على الواقعة خلال بث مباشر، حيث أبدى رأيه بشأن الأزمة التي تعرض لها حلمي بعد انتشار مقطع فيديو له من كواليس عرض مسرحية "بني آدم" في السعودية.

محمود سعد: "كفاية مزايدات وقسوة"

أوضح محمود سعد أن أحمد حلمي لم يكن موفقًا في حديثه، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه من المستحيل أن تكون نية حلمي هي الإساءة لمصر أو المصريين، مضيفًا: "استحالة تكون نيته مش بيحب بلده، ومع أنه اعتذر، لكن كفاية مزايدات وقسوة شوية.. أنا على يقين إنه ميقصدش إساءة لأنه منهم".

تفاصيل الحوار بين أحمد حلمي وهاني سامي

من جانبه، كشف الكاتب الصحفي هاني سامي أنه تواصل مع أحمد حلمي للحديث عن الأزمة، حيث أوضح حلمي أن الفيديو المتداول مجتزأ وتم تفسيره بشكل خاطئ، مؤكدًا أن حديثه كان مجرد مزاح مع أصدقائه، لكن سوء النوايا أدى إلى الهجوم عليه.

حلمي يوضح موقفه ويؤكد وطنيته

أكد أحمد حلمي أنه يحرص دائمًا على تكريم الضيوف المصريين في أعماله، مشيرًا إلى أن الملحن مصطفى جاد وزوجته المطربة كارمن سليمان كانا من بين المدعوين لمشاهدة العرض، وهو من دعاهم بنفسه تقديرًا لهم. كما شدد حلمي على أن وطنيته ليست محل جدال، قائلًا: "مصريتي ووطنيتي لم ولن يستطيع أحد المزايدة عليها، وهذا أمر بديهي لا يحتاج إلى تأكيد".

حقيقة الصورة المتداولة

وفيما يخص الصورة التي أثارت الجدل، أوضح حلمي أنه يعيش مع أبنائه في مكان شديد البرودة، وكان يرتدي جاكتًا ثقيلًا عندما التقطها ونشرها على تطبيق "سناب شات" بشكل عفوي. وأضاف: "من يتابعني يعلم أني كثير الطرح للصور على سناب شات، فقد نشرت صورة أخرى لمقعد خالٍ وأخرى في مواجهته، فهل سيتم تفسير هذه الصور أيضًا بشكل خاطئ؟".

رسالة حلمي إلى جمهوره

اختتم أحمد حلمي حديثه بالتأكيد على أنه يركز فقط في عمله ولا يلتفت لمثل هذه الأزمات، مشيرًا إلى أن جمهوره الحقيقي في مصر والعالم العربي يعلم جيدًا مدى حبه لوطنه وحرصه على تقديم أعمال تليق بالجمهور العربي.