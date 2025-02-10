نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص | بعد تداول الخبر..المخرج أحمد سمير فرج ينفي تقابل المداح مع العتاولة 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت خلال الفترة الماضية عدة أخبار حول تقابل العتاولة مع المداح 2 في مشهد ما.



وتواصل دوت الخليج الفني مع مخرج المداح أحمد سمير فرج ليكشف حقيقة هذا الأمر.

وكشف أحمد سمير فرج في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني: "ليست اخبار حقيقية بأننا سنتقابل مع العتاولة هذا ليس حقيقي".

قصة وأبطال المداح 5



وتدور قصة مسلسل المداح 5 في إطار رعب تشويقي، ويستكمل قصة صابر المداح والذي يدخل في صراعات دائمة مع الجن، من أجل التغلب عليهم والتخلص من شرورهم التي تهدده وتهدد أهله، كما يشهد هذا الجزء العديد من المفاجآت، ويظهر كل من غادة عادل وخالد الصاوي وجوري بكر ومحمد أبو النجا كشياطين خلال الأحداث.

أبطال مسلسل المداح 5



والعمل مكون من 30 حلقة، ومن بطولة حماده هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محي الدين، جوري بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهري، ومحمد عبدالحافظ، فيما يظهر خلال الأحداث فتحي عبدالوهاب كضيف شرف، والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

أبطال الجزء الرابع من المداح



وحقق الجزء الرابع من مسلسل المداح نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه في الموسم الرمضاني 2024، وقدم بطولته بطولة حماده هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، تامر شلتوت، وصبحي خليل، وظهر ضمن أحداث العمل عدد من ضيوف الشرف منهم دياب ومي سليم وسهر الصايغ ورشدي الشامي وفتوح أحمد وأشرف زكي ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.