نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر فخم وأحداث مشتعلة.. كواليس تصوير "سيد الناس" لرمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل فريق عمل مسلسل "سيد الناس" تصوير مشاهده بوتيرة متسارعة، تمهيدًا لعرضه خلال موسم رمضان 2025.

ويجري التصوير حاليًا داخل القصر، الذي يُعد الديكور الرئيسي للأحداث، حيث تجمع المشاهد بين جميع أبطال العمل، وعلى رأسهم النجم عمرو سعد، والفنانة القديرة إلهام شاهين، إلى جانب سلوى عثمان، بشرى، خالد الصاوي، رنا رئيس، وريم مصطفى.

عرض حصري على MBC مصر ومنصة Watch It

من المقرر أن يُعرض المسلسل حصريًا عبر شبكة قنوات MBC مصر ومنصة Watch It طوال الشهر الكريم، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في السباق الرمضاني المقبل.

كوكبة من النجوم تحت قيادة محمد سامي

يضم "سيد الناس" قائمة كبيرة من النجوم، حيث يشارك في بطولته إلى جانب عمرو سعد وإلهام شاهين، كل من أحمد زاهر، خالد الصاوي، أحمد رزق، إنجي المقدم، بشرى، رنا رئيس، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد فهيم، سلوى عثمان، وطارق النهري. المسلسل من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، الذي يسعى لتقديم تجربة درامية جديدة تتماشى مع تطلعات الجمهور في الموسم الرمضاني.

قصة اجتماعية مليئة بالمفاجآت

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوّق، حيث يركز على إحدى العائلات الكبرى، إلا أن مفاجأة غير متوقعة تقلب حياة البطل رأسًا على عقب، مما يدفع الأحداث في اتجاهات درامية مثيرة.

يترقب الجمهور هذا العمل الذي يُعد واحدًا من الإنتاجات الضخمة المنتظرة، وسط تساؤلات حول طبيعة المفاجأة التي ستغيّر مجرى الأحداث، فهل سيكون "سيد الناس" الحصان الرابح في سباق الدراما الرمضانية؟