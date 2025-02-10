نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الريفي نجم إكس فاكتور: الحمد لله "بعت اللى شاريك" تريند في الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعرب المغربي محمد الريفي نجم برنامج إكس فاكتور عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "بعت اللى شاريك" التي طرحها مؤخرا وحققت نجاح كبير، مشيرا أن ردود الأفعال فاقت توقعاته من داخل الوسط الفني وخارجه والأغنية تريند في الوطن العربى والمغرب والسعودية.



وأضاف الحمد لله بدأت أرجع لجمهورى وتقديم أغانى تليق بهم، وخلال الفترة المقبلة أطرح عدد من الأغانى.

وأكد الريفى أنه مبسوط بالعمل مع منتج كبير بحجم سلطان الشن الذى لم يبخل بأى شيء على الأغنية وحرص على ظهورها بأفضل شكل ممكن.



أغنية "بعت اللى شاريك" من كلمات والحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري واخراج أشرف رمضان.



كلمات الأغنية:

وتقول كلمات الأغنية: بسهولة بعت اللى شاريك ومجاش فى بإلى أهون عليك، علمتنى والبركة فيك اكون اقوى، بعد اللى شوفته معاك بسهر عشان انت تنام اتارينى عايش فى أوهام يومين تلاته وابقى تمام وهعيش بعدك، مين قال انا هستناك متجيش فى يوم تانى خلاص خلصت وانسانى قفلت الباب، ومش راجع خلاص هنساك.



محمد الريفى مغنى مغربي، فائز بلقب ذا إكس فاكتور آرابيا الموسم الأول لبرنامج ذا إكس فاكتور فى النسخة العربية، وعندما فاز باللقب؛ أرسل له ملك المغرب برقية تهئنة، وقوبل باستقبال حافل فى المطار، الجماهير كانت فى الشارع لاستقباله، وقدم الشكر للمصريين الذين دعموه فى المسابقة.

خلال "تجربة الأداء" حصل الريفى على 3 أصوات من أصل أربعة مكنته من العبور لمرحلة المعسكر المغلق ضمن فريق ما فوق الـ 25سنة للفنان حسين الجسمى، وأبرز الريفى قدراته التى جعلت لجنة النقاد المصاحبة للفنان حسين الجسمى تحسم قرار مروره للدور الثالث.