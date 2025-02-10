نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسلات رمضان 2025.. أعمال جمعت محمد سامي ومي عمر قبل إش إش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعود المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر للعمل معًا من جديد في مسلسل "إش إش"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، بعد سلسلة من النجاحات التي جمعتهما في الدراما والسينما، وقد انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل مؤخرًا، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل.

تاريخ حافل من الأعمال المشتركة

شهدت السنوات الماضية تعاونًا مستمرًا بين محمد سامي ومي عمر في العديد من المسلسلات الناجحة، بداية من "حكاية حياة" عام 2013، ثم "كلام على ورق" عام 2014، حيث ظهرت مي بدور "ليلى" إلى جانب هيفاء وهبي. وفي 2016، تألقت مي عمر في "الأسطورة" مع محمد رمضان، من إخراج سامي، قبل أن تقدم أولى بطولاتها السينمائية في فيلم "تصبح على خير" عام 2017، إلى جانب تامر حسني، بتوقيع سامي في الإخراج والتأليف.

محطات بارزة في مشوار مي عمر ومحمد سامي

واصل الثنائي نجاحهما مع مسلسل "ولد الغلابة" عام 2019، حيث شاركت مي عمر في البطولة بجانب أحمد السقا. أما في 2020، فقدمت "لؤلؤ"، والذي كان أول بطولة مطلقة لها في الدراما، فيما تولى سامي الإشراف على الإخراج.



وفي رمضان 2021، عادت مي عمر للتعاون مع سامي في مسلسل "نسل الأغراب"، الذي ضم نخبة من النجوم مثل أحمد السقا وأمير كرارة.

أحدث أعمالهما قبل "إش إش"

كان آخر تعاون بينهما في موسم رمضان 2024 من خلال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي قدمت فيه مي شخصية "نعمة سعيد أبو علب"، وهي محامية تواجه تحديات كبيرة بسبب علاقتها بزوجها.

وشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، بينهم أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، وعماد زيادة، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج سامي نفسه.

تفاصيل مسلسل "إش إش"

يتكون المسلسل الجديد "إش إش" من 30 حلقة، ويضم مجموعة متميزة من الفنانين، أبرزهم: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، عصام السقا، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل، ياسر عزت بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أحمد زاهر، كريم فهمي، محمد ممدوح، ومحمد عبدالرحمن، من تأليف وإخراج محمد سامي، ليواصل بذلك تقديم أعمال درامية تحقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا.

موعد العرض والقنوات الناقلة

لم يتم الكشف بعد عن القنوات التي ستعرض المسلسل، ولكن من المتوقع أن يتم بثه عبر مجموعة من القنوات الفضائية والمنصات الرقمية ضمن الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2025، إلى جانب مسلسلات أخرى لكبار النجوم مثل نيللي كريم، روبي، وكندة علوش، ما يجعل المنافسة قوية هذا العام.

دراما رمضان 2025.. موسم مشتعل بالأعمال المنتظرة

يشهد موسم رمضان 2025 زخمًا دراميًا كبيرًا مع عودة العديد من النجوم بأعمال قوية، ويتوقع الجمهور أن يكون "إش إش" أحد المسلسلات التي ستلفت الأنظار نظرًا للنجاحات السابقة التي حققها محمد سامي ومي عمر في مشاريعهما السابقة.