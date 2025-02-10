نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. التفاصيل الكاملة لمسلسل "قلبي ومفتاحه" لـ مي عز الدين وآسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك كلًا من الفنانة مي عز الدين وآسر ياسين في دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل جديد يحمل اسم "قلبي ومفتاحه"، ويشارك معهما عدد كبير من الفنانين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة.

اسر ياسين ومي عز الدين

قصة مسلسل "قلبي ومفتاحه"

تدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول شخصية "عزت" (آسر ياسين)، الذي يعمل سائق أوبر، و"ميار" (مي عز الدين)، خريجة كلية علوم، حيث يلتقيان بالصدفة في ظل ظروف استثنائية، ومن ثم ميار تواجه مشكلة قانونية تمنعها من العودة إلى زوجها السابق "سعد"، تاجر الأدوات المنزلية، بعدما طلقها ثلاث مرات، مما يجعل عودتها له مستحيلة دون زواج محلل. وبالرغم من رفضها لفكرة التحايل على الشريعة، تجد نفسها تبحث عن شخص مناسب لتتزوجه مؤقتًا وفقًا للقانون، هنا، تتغير الأحداث تمامًا عندما تقترح ميار الزواج من عزت ليكون "المحلل"، مما يقلب حياته رأسًا على عقب، ويدخلها في دوامة من المفاجآت والتحديات غير المتوقعة.



أبطال وصنّاع مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يضم المسلسل نخبة من النجوم بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، أبرزهم: محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، ومجموعة من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، من تأليف المبدع تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.