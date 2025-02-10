نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا للتهجير" ورسائل حب الوطن في ختام الملتقى 20 لشباب المحافظات الحدودية بالمنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اختتمت بمحافظة المنيا، أمس الأحد، فعاليات الملتقى الثقافي العشرين لشباب المحافظات الحدودية، الذي أقيم ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بهدف تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بعاصمة الثقافة المصرية لعام 2025.

فعاليات الختام بمكتبة مصر العامة

أقيمت فعاليات الختام بمكتبة مصر العامة، وشهدته الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بحضور أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، والمدير التنفيذي للملتقى، ورحاب توفيق مدير فرع ثقافة المنيا، وإيمان الطحاوي مدير قصر ثقافة المنيا.

الورش الحرفية

بدأت الفعاليات بتدشين المعرض الفني لنتاج الورش الحرفية التي قدمها الملتقى، وشملت: فن الجلود بإشراف المدربة أسماء خميس، طرق على النحاس للفنان يوسف جلال، حفر على الصدف بإشراف الفنان جلال عبد الخالق، حلي وإكسسوارات تنفيذ الفنانة نسرين مجدي، فن الأركت للمدرب أيمن السعدني، فن الخيامية بإشراف الفنان عماد محمد، فن الريزن تقديم المهندس نادر حسن، فن الديكوباج للفنانة مها محب.

تلا المعرض تكريم شباب وفتيات الملتقى، أعقبه عرض مسرحي بعنوان "أهل مصر" من تدريب المخرج خالد أبو ضيف، مستوحى من قصيدة "على اسم مصر" للشاعر الراحل صلاح جاهين.

عبر العرض عن أحلام الشباب وآمالهم، وتناول قضايا اجتماعية مثل العدالة الطبية وزواج الفتيات القاصرات، مؤكدا على وحدة الحلم والمصير بين أبناء الوطن.

كما شهدت الفعالية عرض فيلم وثائقي يوثق ورش العمل والزيارات الميدانية للملتقى من تنفيذ المونتير أحمد فتحي، بالإضافة إلى عرض نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي بإشراف الدكتور محمد إسماعيل، وفيلم رسوم متحركة عن قضية فلسطين بعنوان "لا للتهجير" تحت إشراف الدكتور محمد ربيع، بمصاحبة أغنية "لعيون القدس" للفنان هاني شاكر.

وألقت الدكتورة حنان موسى كلمة أكدت خلالها أهمية مشروع "أهل مصر" باعتباره رسالة وطنية لتعزيز الانتماء والتعارف بين الشباب من مختلف المحافظات.

وقدمت موسى الشكر لوزير الثقافة ومحافظ المنيا ونائب رئيس الهيئة لرعايتهم ودعمهم للملتقى، كما وجهت الشكر لجمال عبد الناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، والسفير عبد الرءوف الريدي رئيس مكتبات مصر العامة، وأمل عز مديرة مكتبة مصر العامة، ومدير عام فرع ثقافة المنيا، ومدير القصر والمدير التنفيذي للملتقى.

كما أعرب أحمد يسري عن بالغ اعتزازه بتنفيذ فعاليات الملتقى العشرين وما لمسه من إبداعات ومواهب لشباب المحافظات الحدودية مقدما شكره لكل من ساهم في إقامة الملتقى وتنفيذه.

تكريم مشرفي الورش والمشاركين في الملتقى

واختتم الحفل بتكريم مشرفي الورش والمشاركين في الملتقى الذي استضاف 140 شابا وفتاة من المحافظات الحدودية (شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مطروح، أسوان) إلى جانب شباب من المناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

الملتقى أقامته الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة المنيا. وقد شمل 11 ورشة حرفية متنوعة وجولات ميدانية لأشهر معالم المنيا، بهدف تعزيز الوعي الوطني، دعم الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية، وذلك في إطار البرنامج الرئاسي لتنمية المحافظات الحدودية.