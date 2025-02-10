نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجمهور يبحث في دبي عن سر فرقة ميامي بحفلهم في القرية العالمية بالتعاون مع روتانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في واحدة من انجح الحفلات التي تقدمها "القرية العالمية" في دبي، بالتعاون مع "مجموعة روتانا للموسيقى"، أبهرت فرقة ميامي الجمهور العربي والغربي الحاضر المتواجد في القرية العالمية لدرجة ان عددا من الأجانب تساءلوا وهم يرون التفاعل الكبير من الحضور مع اغانيهم "صبوحه" و"يا حلوكم" وغيرها.

كيف بامكان اثنين فقط (خالد ومشعل) ان يشعلا المسرح وهو ما قد لا يستطيع فعله فنان ترافقه فرقة موسيقية كبيرة؟ فأغانيها تفرض على المستمع أن ينسجم ويقفز ويتمايل في مكانه، وربما اجابة هذا السؤال تكشف سر نجاح فرقة ميامي حتى باتو مطلوبين من روتانا في اغلب المهرجانات والحفلات.

تفاصيل الحفل

قبل بداية الحفل توجه اعضاء ميامي لملاقاة اهل الاعلام والسوشيال ميديا مؤكدين للجميع عن سعادتهم بالتواجد في دبي، وإنه ا ليست المرة الاولى التي يغنيا بها في القرية العالمية حتى اصبحت محطة شبه سنوية لكنها في كل مرة هي احلى. مشيدين بالتنظيم والاستقبال سواء من روتانا أو القرية العالمية، وكشفا ان لديهم مشاريع غنائية جديدة يحضرون لها وان محطتهم القادمة بعد القرية العالمية ستكون في مهرجان "فبراير الكويت" يوم 13فبراير بحفل يجمعهم مع الفنان احمد سعد.

وفي الحفل، قدمت فرقة ميامي مجموعة من انجح أعمالهم القديمة والجديدة، والبداية كانت تحية لدولة الإمارات العربية المتحدة فغنوا "ياراد زايد" وتلاها: شلون انساك، ياعلايا، بستانس، البداوية، ياعمري انا، ليلة لو باقي ليلة، ودي يمر اسبوع، وغيرها.