نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏أجواء استثنائية في ذكرى انطلاق إذاعة صوت الخليج الـ ٢٣ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش إذاعة "صوت الخليج" حالة من الحراك والنشاط الثقافي المكثف، مع الإحتفال بذكرى انطلاقتها الثالثة والعشرين، ووضع خطط تطوير العمل الإذاعي خلال الفترة المقبلة، وكيفية الوصول إلى أفضل نتائج التطوير الشامل لبرامجها، لضمان أفضل متابعة لكل المستجدات، والإرتقاء بالمنظومة في إطار السعي الدائم لنقل أثير الإذاعة إلى كل المناطق، للتأكيد على دورها المشهود، مما يعكس حالة تنوع الإنتاج وتقديم أعمال تتماشى مع مختلف الأذواق.

إذاعة "صوت الخليج"

وكانت إذاعة "صوت الخليج" قد شهدت منذ أيام احتفالية كبرى بذكرى انطلاقتها الثالثة والعشرين، وسط تفاعل كبير وأجواء ممتعة، حيث تأتي احتفالية هذا العام للتأكيد على المشوار الكبير الحافل بالإنجازات والجوائز التي نالتها صوت الخليج ومديرها السيد محمد المرزوقي، حيث شهدت صوت الخليج، نقلة نوعية من خلال تحديث المحتوى الإعلامي، والتركيز على تقديم رسالة إعلامية جادة وهادفة.

وقد تميزت صوت الخليج بمحتوى خاص من التسجيلات للأغاني الخليجية والعربية لكبار الفنانين، يفوق الأربعة آلاف أغنية، سجلت على مدار ٢٣ سنة، كما إنه ا الإذاعة العربية الوحيدة التي حرصت على الإنتشار والتواجد في اكثر من ١٢ عاصمة عربية وأجنبية.

تطوير اذاعة “صوت الخليج”



وتأتي حالة التطوير لإذاعة "صوت الخليج"، بقيادة محمد المرزوقي وفريقه الإبداعي المحترف، من واقع معايشة منظومة الإعلام المسموع والكفاءة المهنية، بهدف الحفاظ على مكانتها الفريدة التي حظيت بها على مدار ٢٣ عامًا، من خلال رؤية تأتي بشكل مدروس، تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي، مع الحفاظ على الهوية الثقافية التي تتميز بها الإذاعة على مدار سنوات طوال صنعت خلالها "صوت الخليج" تاريخًا مشرفًا من العمل الإعلامي والتميز، الذي لا يزال ينير درب الإعلام.