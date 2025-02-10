نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم د.عمرو الليثي يوزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو بالدورة الحادية عشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الامير اباظة،إنه سيقام اليوم الاثنين العاشر من فبراير حفل توزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري ٢٠٢٤، وتوزيع جوائز مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، ويقوم الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، بتوزيع الجوائز بمركز ثروت عكاشة للمؤتمرات بأكاديمية الفنون في احتفالية مساء اليوم الاثنين في السادسة مساء.

نتائج المسابقة:

وجاءت نتائج مسابقة افضل سيناريو علي النحو التالي الفائز بالجائزة الاولي خالد منصور والمركز الثاني محمد الحسيني،عن فيلم البحث عن "منفذ لخروج السيد رامبو".

يذكر أن ممدوح الليثي كان من مؤسسى مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصل على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو، وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابة السيناريو.

وتهدف مسابقة ممدوح الليثي لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي والدرامي في مصر.

كما تتضمن الاحتفالية تكريم رواد السينما المصرية مئويات ٢٠٢٥والفائزين بجوائز الدولة في الفنون والعلوم الاجتماعية.