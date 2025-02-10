رئيس قطاع الإعلام والاتصال يلتقي برئيس الهيئة الوطنية للإعلام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 03:35 مساءً - التقى اليوم الاثنين السفير أحمد رشيد خطابي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، مرفقا بالسيدة وزير مفوض نسيمة شريط ــ مديرة إدارة الإعلام، السيد أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجمهورية مصر العربية، بمقر الهيئة في ماسبيرو.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار التعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) والهيئة الوطنية للإعلام في المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، خاصة في ظل التطورات الراهنة في المشهد العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وما تفرضه من تحديات كبيرة تتطلب مزيدا من تنسيق الجهود لوضع رؤية موحدة.

وأشاد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالدور المحوري الذي تضطلع به هذه الهيئة الدستورية المستقلة في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الالتزام بأخلاقيات المهنة، وتقديم المحتوى الذي يتمتع بالمصداقية والمهنية، وخدمة المواطنين بإعلام عمومي هادف، وتوفير منصة تسعى إلى بناء وعي مجتمعي سليم، من مصدرها الرسمي والموثوق، في مواجهة الأخبار الزائفة والمضللة.

وأكد السفير خطابي أن جامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) تحرص على توطيد التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، بما تملكه من مؤسسات وإمكانيات ورؤية وطنية وقومية، من أجل تقديم رسالة إعلامية عربية جادة وهادفة، تتواكب مع حجم الجهود المبذولة في مختلف المجالات لبناء مستقبل مستدام للمواطن العربي.

وأضاف الأمين العام المساعد أن جامعة الدول العربية، تقدر كل الجهود التي تبذلها المؤسسات الإعلامية والصحفية في دولة المقر، للمساهمة في إبراز نشاطاتها وإنجازاتها على كافة المستويات، متطلعا إلى توثيق جسور التعاون معها ومع غيرها من المؤسسات المعنية في الدول الأعضاء.