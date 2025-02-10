وليد منصور يتعاقد مع نيكول سابا على إنتاج ميني ألبوم جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد منظم الحفلات والمنتج وليد منصور مع النجمة نيكول سابا على إنتاج ميني ألبوم جديد، بحيث تتولى شركته مسؤولية إنتاج جميع أغاني الألبوم والفيديو كليبات الخاصة به خلال فترة التعاقد. وقد حدد منصور أول أيام عيد الفطر موعدًا لطرح أولى أغاني الألبوم.

أعمال نيكول سابا القادمة:

وتعيش نيكول سابا حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تشارك في بطولة مسلسل وتقابل حبيب إلى جانب النجوم ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، وخالد سليم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري. كما تستعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن وليد منصور سبق أن خاض تجربة إنتاج الميني ألبومات، حيث قدّم قبل عامين ألبوم حِتة تانية للنجمة روبي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا عند طرحه.

آخر أعمال نيكول سابا:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال نيكول سابا هي مسرحية الليلة الكبيرة، وأيضا طرحت اغنيه "الباب يفوت جمل" مؤخرا وهي كلمات أمير طعيمة وألحان محمد يحيى وتوزيع وماستر علي فتح الله، مسلسل نقل عام مع محمود حميدة آخر أعمالها والذي عُرض ضمن أعمال الـ Off Season في عام2022، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، وضم العمل سوسن بدر، أحمد بدير، ريم البارودي، سميحة أيوب، دينا، ميرهان حسين.