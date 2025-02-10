أحمد غزي يشوق الجمهور لمسلسله الجديد "قهوة المحطة":" ادعيلي.. ان ربنا يفرج عليا خلقه"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق الفنان أحمد غزي لأحدث أعماله الدرامية، التي تحمل اسم "قهوة المحطة"، والمقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

منشور حسن غزي:

حيث نشر "غزي" البرومو التشويقي للمسلسل، وعلق عليه قائلًا: "ادعيلي.. ان ربنا يفرج عليا خلقه، مسلسل قهوة المحطة رمضان 2025 ان شاء الله".

منشور أحمد غزي

أحداث مسلسل "قهوة المحطة"

وتدور احداثه في إطار اجتماعي مشوق حول جريمة قتل تقلب مجرى الأحداث رأسا على عقب، كما تسلط القصة الضوء على صراع الطبقات من خلال قصص إنسانية متعددة.

أبطال مسلسل "قهوة المحطة"



مسلسل "قهوة المحطة" من بطولة: أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري ويتكون من 15 حلقة.