الثقافة تطلق فعاليات قافلة ”المرأة والثقافة والإبداع” بشمال سيناء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 12:31 مساءً - انطلقت اليوم الأحد فعاليات القافلة الثقافية الثانية "المرأة والثقافة والإبداع" بقصر ثقافة العريش، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برامج وزارة الثقافة الموجهة لأبناء المحافظات الحدودية.

تضمنت الفعاليات محاضرة تثقيفية بعنوان "التسويق الإلكتروني" ألقاها الدكتور الشافعي أحمد موسى، عضو المؤسسة الدولية للعلوم والابتكار والتنمية المستدامة والرئيس السابق للمركز البحثي التطبيقي بسيناء، حيث تناول تعريف التسويق الإلكتروني كعملية لعرض المنتجات والخدمات عبر شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أساليب جذب المستهلكين بطرق مبتكرة وسهلة.

كما عقدت محاضرة توعوية بعنوان "إدارة التعبير" ألقاها الدكتور عبد الكريم الشاعر، من جمعية أصحاب البصيرة، وتحدث خلالها عن أهمية التعبير عن النفس وتعزيز الطاقة الإيجابية لدى السيدات والفتيات، أعقبها تنظيم مسابقات ترفيهية للمشاركات.

وشهدت الفعاليات مجموعة من الورش الفنية والحرفية، منها ورشة "تصميم الإكسسوارات والحلي" قدمتها المدربة مرفت حامد، التي دربت المشاركات على أساسيات التشكيل بالأحجار الكريمة لصناعة الدلايات والسلاسل.

وفي ورشة "أشغال المكرمية"، شرحت المدربة شيرين عفيفي طرق تنفيذ الغرز الأساسية، مثل الغرزة المربعة والمزدوجة والحلزونية.

كما قُدمت ورشة "التطريز الفلاحي والسيناوي" مع المدربة إيناس حسين، التي أوضحت أنواع الغرز الأساسية وتقنيات التطريز اليدوي.

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة مواهب قصر ثقافة العريش، التي قدمت مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية.

تستمر القافلة حتى 13 فبراير الحالي، وتقدمها الإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة الدكتورة دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي بإشراف الدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.

ويختتم البرنامج بمعرض فني لنتاج الورش، وتأتي في إطار اهتمام وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز الهوية الثقافية وزيادة الوعي الفكري بين سيدات وفتيات المحافظات الحدودية.