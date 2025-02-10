نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التجمع والمطرية لما يتجمعوا".. هدى المفتي تشعل السوشيال ميديا بظهورها مع سوزي الأردنية في كواليس "80 باكو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة هدى المفتي تريند محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع فيديو مع البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "80 باكو"، المنتظر عرضه في رمضان 2025 على شاشة MBC مصر ومنصة شاهد.

ظهور غير متوقع يثير الجدل

الفيديو الذي نشرته سوزي الأردنية عبر حسابها على تيك توك، شهد أجواءً مرحة بين الثنائي، حيث ظهرت هدى المفتي وهي تتفاعل مع سوزي، التي قالت مازحة: "دي صاحبتي الجديدة والبيست فريد، احنا معندناش صحاب تانيين، أنا وهدى، وأنا عن نفسي مبقاش عندي صحاب في المطرية".

هذا المزاح العفوي أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات الساخرة والطريفة من الجمهور، ومن بينها: "التجمع والمطرية لما يتجمعوا"، "دي أحلام العصر ولا إيه؟"، "الصحوبية في 80 باكو شكلها مختلفة"، مما ساهم في انتشار الفيديو بسرعة كبيرة ودفعه إلى تصدر قوائم التريند.

هدى المفتي في "80 باكو".. عودة إلى الكوميديا

يأتي هذا الظهور ضمن كواليس تصوير مسلسل "80 باكو"، الذي يعد أحد الأعمال المرتقبة في الموسم الرمضاني المقبل. العمل من إخراج كوثر يونس وتأليف غادة عبدالعال، ويجمع نخبة من النجوم إلى جانب هدى المفتي، منهم: انتصار، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، ودنيا سامي، وهو مسلسل كوميدي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ساخر.

الجمهور متحمس.. فهل يكون "80 باكو" مفاجأة رمضان؟

بعد انتشار الفيديو، ازداد حماس الجمهور لرؤية هدى المفتي في شخصية جديدة ضمن عمل كوميدي، خاصة مع وجود أسماء معروفة بتقديم أدوار ساخرة.

وتساءل البعض عن الدور الذي ستقدمه في المسلسل، وهل سيكون لها مشاهد كوميدية مع سوزي الأردنية، أم أن الأمر مجرد صداقة خارج إطار العمل؟

في كل الأحوال، يبدو أن هدى المفتي تواصل إثارة الجدل وإشعال التريند قبل حتى بدء عرض مسلسلها، مما ينبئ بأن "80 باكو" قد يكون واحدًا من أكثر الأعمال حديثًا على السوشيال ميديا خلال رمضان المقبل.