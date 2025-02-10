هكذا هنأت مي فاروق زوجها محمد العمروسي على مسلسل "حكيم باشا"

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة مي فاروق زوجها الفنان محمد العمروسي، على مشاركته في دراما رمضان المقبل 2025، في مسلسل "حكيم باشا" أمام الفنان مصطفى شعبان، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت مي فاروق البوستر الدعائي لـ محمد العمروسي، عبر خاصية الاستوري، وعلقت عليه قائلة:" ألف مبروك يا حبيبي ربنا يكرمك ويزيدك يارب".

منشور مي فاروق

أبطال وصناع مسلسل "حكيم باشا"

ويضم مسلسل حكيم باشا من بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوي عثمان، ودينا فؤاد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وتأليف محمد الشواف، من إخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

أحداث مسلسل "حكيم باشا"

ويناقش مسلسل مصطفى شعبان في رمضان “حكيم باشا”، قضية تجارة الآثار في إطار درامي مشوق، وينتمي العمل لفئة الأفلام الصعيدية التي تنافس بقوة هذا العام في أكثر من قصة، يدخل مصطفى في مشكلة أمام منذر رياحنة، مما يخلق جوًا من التحديات المتواصلة والصراعات الملحمية، ويتكون مسلسل حكيم باشا من 30 حلقة.