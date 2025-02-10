نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة توجه رسالة لـ مي عز الدين والسبب مسلسل "قلبي ومفتاحه".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة زينة رسالة تهنئة للفنانة مي عز الدين، بعد طرح البرومو الرسمي لمسلسلها الجديد "قلبي ومفتاحه"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت زينة البرومو الرسمي للمسلسل، عبر خاصية الاستوري، وعلقت عليه قائلة:" شكله هيبقى مختلف أوي الف مبروك مقدما، بالنجاح يارب".

منشور زينة



أبطال وصناع مسلسل "قلبي ومفتاحه"

يضم المسلسل نخبة من النجوم بجانب آسر ياسين ومي عز الدين، أبرزهم: محمد دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، عايدة رياض، ومجموعة من الوجوه المميزة في الدراما المصرية، من تأليف المبدع تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر.

أحداث مسلسل "قلبي ومفتاحه"

تدور أحداث "قلبي ومفتاحه" حول شخصية "عزت" (آسر ياسين)، الذي يعمل سائق أوبر، و"ميار" (مي عز الدين)، خريجة كلية علوم، حيث يلتقيان بالصدفة في ظل ظروف استثنائية.

ميار تواجه مشكلة قانونية تمنعها من العودة إلى زوجها السابق "سعد"، تاجر الأدوات المنزلية، بعدما طلقها ثلاث مرات، مما يجعل عودتها له مستحيلة دون زواج محلل. وبالرغم من رفضها لفكرة التحايل على الشريعة، تجد نفسها تبحث عن شخص مناسب لتتزوجه مؤقتًا وفقًا للقانون.

هنا، تتغير الأحداث تمامًا عندما تقترح ميار الزواج من عزت ليكون "المحلل"، مما يقلب حياته رأسًا على عقب، ويدخلها في دوامة من المفاجآت والتحديات غير المتوقعة.