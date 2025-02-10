نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. طرح البرومو الرسمي لمسلسل "النص" لـ أحمد أمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت قناة "ON" البرومو الرسمي لمسلسل "النص" بطولة الفنان أحمد أمين ، اسعدادًا لعرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأردفت بالبرومو تعليقًا:" لو عايزين تعرفوا ليه سموا أحمد أمين النص.. تابعوا المسلسل على شاشات المتحدة في رمضان 2025 ".

أبطال وصناع مسلسل "النص"

ومن المقرر أن يشارك البطولة بجانب أحمد أمين عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: صدقي صخر، ركين سعد، أسماء أبو اليزيد، عبد الرحمن محمد، دنيا سامي، سامية طرابلسي، حمزة العيلي، والعمل من إخراج حسام علي.

أحداث مسلسل "النص"

تدور أحداث مسلسل "النص" حول شخصية عبد العزيز النص، وهو نشال محترف يقرر التوبة عن السرقة، إلا أن القدر يضعه في موقف غير متوقع، حيث يشكّل فرقة من النشالين، بمشاركة فتاة ليل وضابط، بهدف مواجهة الاحتلال الإنجليزي. ومع تصاعد الأحداث، يصبح عبد العزيز النص رمزًا للمقاومة، ويتحول من لص محترف إلى بطل شعبي تتحاكى به الأجيال.