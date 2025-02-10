نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. طرح البرومو التشويقي لمسلسل "جودر 2" لـ ياسر جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة "WATCH IT" البرومو التشويقي للجزء الثاني من مسلسل "جودر" بطولة الفنان ياسر جلال، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

وأردفت بالبرومو تعليقًا:" الكتاب والكنوز هدفنهم معايا! استنوا مسلسل جودر2 في رمضان 2025 على WATCH IT".

أبطال وصناع مسلسل "جودر2"

المسلسل يضم نخبة من النجوم، من بينهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد. المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

أحداث مسلسل "جودر2"

يستند العمل إلى القصة الشهيرة “جودر الصياد”، المستوحاة من ألف ليلة وليلة، والتي تمتد أحداثها عبر الليالي 608 إلى 633. تدور القصة حول جودر بن التاجر عمر وما يمر به من مغامرات مشوقة مع أخويه، حيث يعتبر جودر من أكثر الشخصيات الأسطورية شهرةً في الموروث العربي، ولم يسبق تقديمها دراميًا من قبل.