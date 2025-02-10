نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شخصية خالد سليم في مسلسل "وتقابل حبيب" مع ياسمين عبدالعزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان خالد سليم السباق الرمضاني المقبل 2025، بمسلسل جديد، يحمل اسم "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الذي يحمل مزيجًا من الرومانسية، الخيانة، والانتقام، ليكون واحدًا من أكثر الأعمال المنتظرة هذا الموسم.



ومن المقرر أن يجسد خال سليم خلال أحداث المسلسل دور يوسف متزوج من ليل والذي تجسدها ياسمين عبدالعزيز، ويتزوج سرا من رقية والتي تجسدها نيكول سابا، وتكتشف ليل زواج يوسف وتتوالى الصراعات بينهما.

أبطال وصناع مسلسل "وتقابل حبيب"

والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، ورشوان توفيق، إلى جانب ظهور مميز لـمحمود ياسين جونيور.

أحداث مسلسل "وتقابل حبيب"

تدور أحداث المسلسل حول سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى، فتقرر الانفصال عنه وبدء حياة جديدة.

لكنها تجد نفسها في قصة حب معقدة، تقودها إلى صراعات عاطفية وصدامات غير متوقعة، في إطار درامي مشوق.