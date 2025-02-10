اختيار عمرو الليثي عضوا بلجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 10 فبراير 2025 08:29 صباحاً - أعلن المجلس الأعلى للجامعات اختيار الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامي، عضوًا في لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات.

واعتمد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التشكيل النهائي للجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، وضمت عددا من قيادات الإعلام.. أبرزهم خالد البلشي نقيب الصحفيين، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين.