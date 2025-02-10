شقيق أصالة يعلق على حذف أغانيها: نسعى لحل ودي بعد حذف أغنية 60 دقيقة حياة للفنانة أصالة وبيان طارق العريان بحذف أغاني أخرى علق شقيق أصالة أنس نصري على م إقرأ المزيد

بعد حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة وبيان طارق العريان بحذف أغاني أخرى؛ علق شقيق أصالة؛ أنس نصري على ما حدث ووجه كلمة لأصالة وطارق لحل الأزمة.

تحدث أنس نصري شقيق أصالة لموقع " ET بالعربي" معلقًا على حذف أغاني لشقيقته من موقع الفيديوهات "يوتيوب"، حيث قال : "الموضوع كله تراكمات ومجموعة أزمات، وكان السبيل الوحيد لحل هذه الأزمات هو انتهاز هذه الثغرة، وفي الآخر هو لا يريد هذه الأغاني".

وأكمل أنس: "وهذه أغاني أصالة حتى حتى إذا تم حذفها من على منصة، لن يتم حذفها من قلوب وأذهان الناس، وفي الآخر شغلنا كله لأولادنا، وعندنا أولاد مشتركين وأنا متفائل أننا لن نلجأ إلى محاكم أو قضية وسوف يُحل الموضوع بشكل ودي، لأن اللي بيربطنا أشياء حلوة كثيرة تجعلنا نتجاوز هذه الأزمة ببساطة".

كما أكد أنس على وجود مفاوضات ودية بين الطرفين على مدار السنوات الماضية، ولكن لم يكن هناك جدية لحلها، مؤكدًا لابد من حلها بأسرع وقت لأن الطرف الآخر بدأ في أخذ خطوات فعلية، وأوضح أنس نصري أنه اجتمع على مدار الأربع سنوات الماضية مع طارق العريان، من أجل هذه الأزمات ولأشياء أخرى لأنه والد "علي وآدم" لدينا أشياء كثيرة للحديث عنها.

وأضاف أنس نصري: "القصة ليست أن أغنية انحذفت، ولكن مجهود وتعب ونجاح الأحق فيه الأول والأخير هي صولا، وليس من حق أي شخص أن يزعزع هذا النجاح والمجهود لكل هذه السنين".

كما وجه أنس نصري كلمة لكل من أصالة وطارق العريان، قائلًا: "محدش واخد منها حاجة، الدنيا بسيطة والحياة صغيرة ما مستاهلة".

في أول تعليق من أصالة بعد حذف أغنيتها "60 دقيقة حياة"، كتبت من خلال حسابها الشخصي على "إكس" تغريدة جاء فيها: "الأمانة لا تتجزأ والأمين لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولا يستغلّ ولا يظلم والعكس صحيح".

وقد انهالت عليها التعليقات التي تخمن أن هذا التعليق تقصد به طليقها المخرج طارق العريان، والذي حذف أغنيتها على موقع "يوتيوب"، مؤكد عدد كبير من متابعيها دعمهم لها.

وكان المخرج والمنتج طارق العريان قد كشف عن الأسباب الحقيقية وراء حذف أغنية "60 دقيقة حياة" للفنانة أصالة من موقع "يوتيوب" بعد أكثر من 9 سنوات على طرح الأغنية، وذلك عقب انتشار حالة من الجدل وسط الجمهور على منصات السوشيال ميديا على مدار الأيام الماضية.

وقال طارق العريان في بيان رسمي من مكتبه الإعلامي، إن السبب الحقيقي وراء حذف الأغنية هو منصة "يوتيوب"؛ حيث أثبتت المنصة أحقيته وملكيته للعمل من حيث الإنتاج وحقوق النشر والتوزيع، وذلك بعدما تقدّم العريان بأوراق ومستندات رسمية تثبت ذلك، وكان رد اليوتيوب هو حذف الأغنية تلقائياً من قناة الفنانة أصالة.

وأضاف طارق العريان، أنه حاول حل النزاعات الفنية على مدار خمس سنوات حتى اللحظة، حول عشرات الأغاني والأعمال التي من إنتاجه ولم يأخذ منها حقوقه الأدبية والإنتاجية من حيث حقوق النشر والتوزيع، من بينها الأغنية مثار الجدل "60 دقيقة حياة" مع أصالة، وذلك بشكل ودّي مع الجهات والفنانين المعنيين، ولكن من دون جدوى ووسط تجاهل تام لحقوقه.

واستكمل العريان في بيانه، أنه اضطر في النهاية للمطالبة بحقوقه في المسالك القانونية الرسمية بتوجهه نحو إدارة يوتيوب وإرسال كافة الوثائق القانونية التي تثبت أحقيته بتلك الأعمال، وكان أول رد من منصة الـ يوتيوب مطلع يناير المنصرم بحذف أول أغنية من الأغاني التي يطالب بها وهي أغنية "60 دقيقة حياة".

وأكّد العريان أن أغنية "60 دقيقة حياة" ستكون مجرد بداية لعشرات الأغاني التي سيتم حذفها من قنوات الفنانين تحت النزاع؛ حتى تعود ملكيتها وأرباحها بشكل رسمي إليه ولشركة إنتاجه الخاصة حالياً. ومن بينها أيضاً أغاني: "خانات الذكريات"، و"الورد البلدي"، و"عايشة عاللي فات" لأصالة من نفس ألبوم "60 دقيقة حياة"؛ إضافة إلى ألبومات: "مهتمة بالتفاصيل"، و"شخصية عنيدة"."