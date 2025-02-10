عزيز الشافعي يهنئ شقيقته فاطمة بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراة من جامعة القاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

هنأ الفنان عزيز الشافعي شقيقته فاطمة الشافعي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في إدارة المخاطر والأزمات من جامعة القاهرة.

وأعرب عن فخره الكبير بها، مؤكدًا أنها مثال حي على الإصرار والنجاح في مسيرتها الأكاديمية والمهنية.

وقال عزيز في منشوره: "ألف مبروك لأختي الغالية فاطمة الشافعي على حصولها على درجة الدكتوراه في إدارة المخاطر والأزمات من جامعة القاهرة. اليوم أحتفل بتفوقك، وأنتِ دائمًا مصدر إلهام لنا جميعًا. هذه الخطوة الكبيرة هي نتيجة لجهودك المستمرة وتفانيك في العمل، وأنا فخور جدًا بكل ما حققتِه."

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس التحدي الكبير الذي واجهته فاطمة في مجال يتطلب الكثير من البحث والمعرفة المتعمقة، وأنها استطاعت أن تثبت جدارتها بفضل عزيمتها وإصرارها على النجاح.

وقد لاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من قبل متابعي عزيز على فيسبوك، الذين عبروا عن تهانيهم لفاطمة، مقدمين لها أطيب التمنيات بمزيد من النجاحات في المستقبل. وتعد فاطمة الشافعي واحدة من الشخصيات البارزة في مجال دراستها، وقد ساهمت دراستها في تطوير مفاهيم جديدة في إدارة المخاطر والأزمات.

هذا الإنجاز يعكس التفوق العلمي والعائلي لعائلة الشافعي التي ما دام اهتمت بالعلم والعمل الجاد.