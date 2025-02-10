نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 24 مليون دولار حصيلة تبرعات حفل الجرامي لإغاثة حرائق الغابات في كاليفورنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح حفل توزيع جوائز الجرامي لهذا العام في جمع تبرعات ضخمة لدعم جهود الإغاثة من حرائق الغابات التي اندلعت في ولاية كاليفورنيا. فخلال ليلة الأحد وحدها، تمكّن الحدث من جمع ما يقرب من 9 ملايين دولار، بينما ارتفع إجمالي التبرعات إلى 24 مليون دولار بعد إضافة 15 مليون دولار أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاريتي، فقد استقطب الحفل، الذي يُعد من أبرز الفعاليات الموسيقية عالميًا، نحو 15.4 مليون مشاهد عند بثه ليلة الأحد الماضي. ورغم هذا الرقم الكبير، إلا أنه يُمثل انخفاضًا بنسبة 9% مقارنة بحفل توزيع جوائز الجرامي في العام السابق، والذي حقق نسبة مشاهدة بلغت 16.9 مليون مشاهد عبر شبكة CBS، وذلك وفقًا لإحصاءات نيلسن لايف.

الجدير بالذكر أن حفل الجرامي لعام 2024 كان قد شهد زيادة ملحوظة في نسبة المشاهدة، حيث ارتفعت بنسبة 34% مقارنةً بحفل عام 2023، مما يعكس تزايد الاهتمام بالحدث خلال السنوات الأخيرة.