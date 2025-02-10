نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن نور على شاشات رمضان 2025 بدور جديد في "الكابتن" مع أكرم حسني وآية سماحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضم الفنان مؤمن نور إلى أسرة المسلسل الكوميدي المنتظر "الكابتن" الذي سيعرض في رمضان 2025 على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية. حيث يظهر نور في دور "ابن خالة" الفنانة آية سماحة، في إطار درامي مليء بالمفاجآت والمواقف الكوميدية.

أبطال مسلسل الكابتن

المسلسل، الذي تتواصل عمليات تصويره حاليًا، يشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وأحمد عبد الوهاب، ويجمع بين الكوميديا والإثارة. تدور أحداثه حول كابتن طيار يُدعى "حسام وإلى "، الذي يجد نفسه في مواقف غير متوقعة بعد ارتكابه خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية.

المسلسل هو العمل الثاني لأكرم حسني في دراما الـ15 حلقة، بعد نجاحه في رمضان الماضي بمسلسل "بابا جه"، ليواصل تقديم تجارب كوميدية جديدة في رمضان 2025. أما مؤمن نور، فيعتبر هذا الدور فرصة له لظهور مختلف، ويترقب الجمهور ما سيقدمه في هذه التجربة الجديدة التي تعد بالكثير من التشويق والضحك.