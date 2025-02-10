"Anora" يقتنص الجائزة الكبرى لنقابة المنتجين الأمريكية ويشعل سباق الأوسكار

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أحمد جودة - القاهرة - أكدت جوائز نقابة المنتجين الأمريكية (PGA) تأثيرها القوي على سباق الأوسكار المقبل، بعدما منحت الجائزة الكبرى لفيلم Anora، مما يعزز فرصه في المنافسة على الجوائز السينمائية الأهم عالميًا.

كما حصد المخرج شون بيكر جائزة النقابة، بينما نجح فيلم The Wild Robot، من إنتاج دريم ووركس، في الفوز بجائزة أفضل فيلم رسوم متحركة. أما فيلم Super/Man: The Christopher Reeve Story، الذي لم يصل إلى القائمة المختصرة للأوسكار، فقد نال جائزة أفضل فيلم وثائقي.

وعلى صعيد الجوائز التلفزيونية، واصل مسلسل Hacks تألقه بفوزه بجائزة أفضل عمل كوميدي، فيما حصل مسلسل Baby Reindeer من إنتاج نتفليكس على جائزة أفضل مسلسل محدود. كما فاز برنامج Saturday Night Live بجائزة الترفيه المباشر والمنوعات، بينما حصد The Traitors جائزة أفضل برنامج مسابقات.

يُذكر أن جوائز نقابة المنتجين الأمريكية تعد مؤشرًا قويًا لنتائج الأوسكار، حيث غالبًا ما تتطابق اختياراتها مع ترشيحات الأكاديمية، مما يزيد من الترقب لنتائج الحدث السينمائي الأكبر في العالم.