توم كروز يتحدى المستحيل في Mission: Impossible الجديد – مخاطرة قد تكون الأخطر في مسيرته!

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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال النجم العالمي توم كروز يثبت أنه لا يعرف حدودًا للمخاطرة، حيث رفع سقف التحدي في الجزء الجديد من سلسلة Mission: Impossible– The Final Reckoning، ليقدم مشاهد أكشن غير مسبوقة قد تكون الأخطر في مسيرته السينمائية.

وفي حديث حصري لمجلة Empire، كشف المخرج كريستوفر ماك كوارى عن مفاجآت مذهلة في الفيلم، مؤكدًا أن الجمهور سيشاهد مغامرات تفوق الخيال. وقال: "هناك لحظات في هذا الفيلم ستُذهل المشاهدين.. توم كروز دائمًا يبحث عن المستحيل، وأحيانًا أشعر بالتوتر الشديد عندما أرى ما يفعله أمام الكاميرا!"

قفزة في المجهول – كروز يكشف عن تحديات مرعبة

لم تكن المشاهد الخطيرة مجرد خدع سينمائية، بل كانت اختبارات حقيقية للياقة كروز الجسدية وقدرته على تحمل المخاطر. تحدث النجم بنفسه عن أصعب مشهد واجهه قائلًا:

"عندما تخرج وجهك من الطائرة وأنت تطير بسرعة 130 ميلًا في الساعة، فإن الأكسجين يكاد يكون منعدمًا.. في بعض اللحظات فقدت وعيي ولم أكن قادرًا على العودة إلى قمرة القيادة!"

وأضاف أنه خضع لتدريبات مكثفة للتحكم في التنفس أثناء الطيران بسرعات جنونية، مؤكدًا أن هذه المشاهد ستجعل الجمهور يشعر وكأنه يعيش التجربة بنفسه.

موعد العرض وأول لمحة من الفيلم

من المقرر أن يُعرض Mission: Impossible – The Final Reckoning في 21 مايو 2025، وهو الجزء المكمل لفيلم Dead Reckoning Part One الذي صدر العام الماضي وحقق أكثر من 571 مليون دولار عالميًا.

كما أطلقت شركة Paramount أول فيديو ترويجي للفيلم، حيث ظهر إيثان هانت (توم كروز) وهو يخوض مغامرات مدهشة تشمل قفزات بين القارات، مشاهد مطاردة مذهلة، ومواجهات نارية لا مثيل لها.

هل يكون الفيلم الأضخم في 2025؟

مع كل هذا الحماس والإثارة، يبدو أن Mission: Impossible – The Final Reckoning سيكون من أكثر الأفلام المنتظرة هذا العام، خاصة مع حرص توم كروز على تقديم تجربة سينمائية فريدة تخطف الأنفاس، في استمرار لمسيرة سلسلة الأكشن التي أثبتت أنها لا تزال في القمة بعد أكثر من عقدين من النجاح.