نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن عيد: سعيد بتعاوني مع محمد رجب في "الحلانجي".. وتجربة "الغربان" لا تقل عن أفلام هوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يُعد الفنان حسن عيد أحد الوجوه المميزة على الساحة الفنية، حيث استطاع أن يلفت الأنظار بأدواره المتنوعة وأدائه العفوي، مقدمًا شخصيات تحمل بُعدًا إنسانيًا ودراميًا عميقًا. في حوار خاص مع دوت الخليج الفني، تحدث عن كواليس مشاركته في مسلسل الحلانجي، وكشف تفاصيل شخصيته، بالإضافة إلى مشاريعه السينمائية القادمة.

كيف وجدت التعاون مع محمد رجب في "الحلانجي"؟

تجربة العمل مع محمد رجب كانت رائعة بكل المقاييس، فهو فنان متطور يسعى دائمًا لتقديم أعمال تحترم عقل المشاهد. هذه هي المرة الأولى التي أتعاون معه، وسعيد جدًا بها، لأنها لم تقتصر فقط على العمل الفني، بل اكتسبت من خلالها صديقًا وأخًا. محمد شخص متعاون، سواء معي أو مع زملائنا في العمل، ويمتلك قلبًا صافيًا، وهذه الصفات نادرًا ما نجدها في الوسط الفني.

حدثنا عن دورك في المسلسل؟

أجسد شخصية مطاوع، وهو شخص يدخل في صراع مع طه، الذي يجسده محمد رجب، بسبب قصة حب معقدة. فمطاوع يريد الزواج من سماح، التي تلعب دورها الفنانة أيتن عامر، لكنها تحب طه، وهو ما يشعل النزاع بين الشخصيتين داخل أحداث العمل.

هل لديك طقوس معينة قبل دخول أي عمل فني؟

نعم، أحرص على دراسة الشخصية بعمق قبل تجسيدها، بداية من طريقة الحديث وحتى اختيار الملابس والإكسسوارات. كما أحب أن أعيش الدور وأجربه مع أسرتي وأصدقائي، فأحيانًا أختبر الأداء أمامهم، وإذا شعرت أن هناك شيئًا غير مقنع، أعود لدراسة الشخصية من جديد حتى أصل إلى أفضل تجسيد لها.

هل هناك عادة يومية تقوم بها ويجدها الآخرون غريبة؟

حياة الفنان تختلف عن أي شخص آخر، فنحن نحتاج دائمًا إلى لحظات من العزلة والتأمل. بالنسبة لي، أجد الاسترخاء والهدوء ضروريين قبل الدخول في أي دور جديد، لذلك أميل إلى العزلة أحيانًا، بعيدًا عن الضوضاء والمشتتات، وأستعين بالموسيقى أو القرآن الكريم للتركيز. قد يرى البعض هذا غريبًا، لكنه أمر طبيعي لأي فنان يعيش حالة إبداعية.

إذا سنحت لك الفرصة للتعاون مع فنان من مجال آخر، من تختار؟

الموسيقى والفنون التشكيلية عنصران مهمان جدًا في حياة أي ممثل، فالموسيقى تغذي المشاعر وتعزز الإحساس، بينما الفن التشكيلي يساعد على توسيع آفاق التخيل. لذلك، أحب أن أستفيد من هذه الفنون في عملي، وأعتقد أن التعاون مع موسيقي أو فنان تشكيلي قد يضيف بُعدًا جديدًا لأي تجربة تمثيلية.

كيف تصف لحظة الإلهام بالنسبة لك؟ هل تأتي بشكل عفوي أم مخطط لها؟

الإلهام مرتبط بالحالة النفسية للفنان، وأحيانًا يحتاج إلى الاسترخاء ليتمكن من استحضار مشاعر معينة تناسب الدور. في بعض الأحيان تأتي لحظة الإلهام بشكل عفوي أثناء التمرين أو التصوير، دون أن أشعر بها، لكنها تحدث بشكل طبيعي عندما يكون الممثل متمكنًا من الشخصية.

ما جديدك الفني في الفترة القادمة؟

أشارك في فيلم الغربان، وهو عمل سينمائي مميز بطولة النجم عمرو سعد، ويضم مجموعة من النجوم مثل أسماء أبو اليزيد، مي عمر، جامايكا، وماجد المصري. الفيلم من تأليف وإخراج ياسين حسن، وإنتاج سيف عريبي، وأعتقد أنه سيكون تجربة مختلفة ومتميزة، ولن تقل عن مستوى أفلام هوليوود أو بوليوود.

حسن عيد يواصل رحلته في عالم الفن، مقدمًا شخصيات جديدة ومتنوعة، فهل يحقق "الحلانجي" و"الغربان" النقلة التي يطمح إليها؟ الأيام القادمة ستكشف الإجابة!